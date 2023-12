Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Rostock (ots)

Nach dem Brand eines Pkw im Rostocker Stadtteil Dierkow ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Das Fahrzeug, ein VW Multivan-Taxi, parkte am Fahrbahnrand in der Berringerstraße. Ein Hinweisgeber wurde am heutigen Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen (14.12.2023) zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr im Bereich der Berringerstraße 14 Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Straftat beitragen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell