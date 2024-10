Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 22.10.2024, gegen 18:00 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Schifferstadt ein Rollerfahrer in der Dürkheimer Straße in Schifferstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem 18-jährigen Rollerfahrer aus Schifferstadt mehrere Auffallerscheinungen festgestellt, welche auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen könnten. Da eine Durchführung eines Urintestes auf freiwilliger Basis vor Ort nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Diese wurde durch einen Arzt auf der Polizeiinspektion Schifferstadt durchgeführt. Die Rollerschlüssel wurden den Eltern ausgehändigt. Dem Rollerfahrer droht nun ein Verfahren gemäß §24a Straßenverkehrsgesetz.

