Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Bad Salzuflen erneut stark von Unwetter getroffen

Feuerwehr ist mit 120 Kräften im Einsatz

Bad Salzuflen (ots)

(nkeu). Erstes Update zur Unwetterlage (Stand 01.30 Uhr): Am Mittwochabend (14.08.2024) ist Bad Salzuflen erneut stark von einer Gewitterfront getroffen worden. Gegen 21.30 Uhr zog das Unwetter mit heftigem Starkregen über Bad Salzuflen, vor welchem der Deutsche Wetterdienst kurz zuvor gewarnt hatte. Die ersten Meldungen über vollgelaufene Keller trafen gegen 22.00 Uhr ein, sodass die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen umgehend die Einsatzzentrale hochfuhr. Während das letzte Unwetter vor allem Wüsten traf, erwischte es nun insbesondere die Ortsteile Holzhausen und Retzen. In Holzhausen fokussierten sich die Einsätze der Feuerwehr vor allem auf das Abpumpen vollgelaufener Keller, welche sich schnell mit bis zu 30 cm Wasser füllten. Schwerpunktmäßig getroffen wurde allerdings diesmal Retzen, wo durch den Starkregen der Rhienbach über die Ufer trat. Die Flut überschwemmte diverse Straßen und trat in zahlreiche Häuser und Keller ein. Ebenso war die Ostwestfalenstraße im Bereich der Abfahrt Retzen vollständig geschwemmt. Hier eilten die Einsatzkräfte alarmmäßig zu einer vermeintlich in Not geratenen Person, welche in ihrem Auto eingeschlossen sein sollte. Glücklicherweise stellte sich die Situation vor Ort als gefahrlos heraus. Die Person konnte unverletzt aus ihrem Auto heraus begleitet werden. Um über der schnell ansteigenden Anzahl der Einsätze in Retzen Herr der Lage zu werden, positionierte die Feuerwehr den Einsatzleitwagen in Retzen. Bis auf die Löschgruppe Ahmsen sind alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit circa 120 Kräften im Einsatz. Die Abarbeitung der 74 Einsätze (Stand 01.30 Uhr) dauert weiterhin an. Mit weiteren Einsätzen im Verlauf der Nacht ist zu rechnen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell