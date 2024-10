Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Morgen des 22.10.2024, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der L530 im Bereich der Auffahrt zur BAB 65 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 45-jährige Unfallverursacherin aus Hochdorf-Assenheim wollte mit ihrem PKW von der L530 nach links auf die BAB 65 auffahren. Hierbei übersah Sie den auf der L530 entgegenkommenden PKW der 36-jährigen Fahrerin aus Dannstadt-Schauernheim und kollidierte schließlich mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei Schifferstadt sicherte die Unfallstelle bis zum Abschleppen der PKW ab.

