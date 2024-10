Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Dieseldiebstahl-Täterfestnahme

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.10.2024, gegen 18.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Industriestraße, Höhe Hausnummer 6, eine männliche Person Diesel aus einem Lkw in Kanister füllen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte sodann ein 53-jähriger Mann aus Mannheim bei der Tatausführung festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Mann den betreffenden Lkw, welchen er für seinen Arbeitgeber fuhr, kurz zuvor an der Örtlichkeit abgestellt hatte, das Abzapfens des Diesels jedoch nicht mit dem Einverständnis des Arbeitgebers erfolgte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

