Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Information zum Umzug der Polizeiwache Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Ab Mittwoch, 25. September, beziehen die Mitarbeitenden der Polizeiwache Rheydt die Räumlichkeiten im neuen Rheydter Hauptbahnhof. Mit Abschluss des Umzugs, der für den Folgetag geplant ist, steht die Polizei den Bürgerinnen und Bürgern künftig in der neuen Wache an der Bahnhofstraße 64 zur Verfügung.

Am Umzugstag wird der Dienstbetrieb an der Vierhausstraße 27 ab 6 Uhr morgens eingestellt. Die Anzeigenaufnahme sowie die Bearbeitung von Bürgeranliegen erfolgen an diesem Tag ausschließlich in der Wache am Polizeipräsidium an der Krefelder Straße 555. Der Wachbetrieb ist nicht betroffen, die Streifenteams der Polizei versehen ihren Dienst wie üblich - natürlich auch in Rheydt.

Trotz Umzug bleibt die Polizei für alle ansprechbar: In dringenden Fällen können sich die Bürgerinnen und Bürger an die Beamten der Mobilen Wache wenden, die auf dem Vorplatz des neuen Rheydter Bahnhofs stehen und als Anlaufpunkt dienen wird. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell