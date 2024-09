Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti an Polizeidienstgebäude in Odenkirchen - Zeugenaufruf

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Wingertsplatz in Odenkirchen an einem städtischen Gebäude, in dem sich unter anderem eine Bezirksdienstwache der Polizei Mönchengladbach befindet, Graffiti-Schmierereien aufgebracht.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16. September, 14.30 Uhr, und Dienstag, 17. September, 8.45 Uhr. Die Täter brachten Farbe auf einem Schild am Eingang sowie an der Hausfassade auf. Da das Wort "Allah" gesprayt wurde, geht die Polizei von einer religiös motivierten Tat aus. Der Staatsschutz der Mönchengladbacher Polizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell