POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitsmessungen bei der L454

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 23.10.2024, gegen 18.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Industriestraße, Höhe Hausnummer 6, eine männliche Person Diesel aus einem Lkw in Kanister füllen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte sodann ein 53-jähriger Mann aus Mannheim bei der Tatausführung festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Mann den ...

mehr