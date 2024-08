Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: luchtversuch gescheitert

Apolda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wird den Beamten in Apolda die Vorfahrt durch ein Kleinkraftrad genommen. Als die Beamten für eine Kontrolle das Anhaltesignal kenntlich machten, beschleunigt der 39-jährige Moped Fahrer um zu flüchten. Er versuchte über eine Strecke von ca. 1km zu entkommen. Der 39-Jährige nahm beim Abbiegen in eine Sackgasse einen weiteren Fahrzeugführer die Vorfahrt. Ein Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug konnte durch eine Gefahrenbremsung verhindert werden. In der Sackgasse konnte der Raser durch die Polizeibeamten gestellt werden. Er führte das Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell