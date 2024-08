Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuche in der "Gotthold-Ephraim-Lessing" Grundschule in Apolda

Apolda (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend bis Montagfrüh verschaffte sich ein unbekannter Täter, auf ungeklärte Art und Weise, Zugang zum Schulgelände und versuchte an 4 verschiedenen Türen in die Schule zu gelangen. Mit einem Hebelwerkzeug wurden die Türen versucht aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter nicht, aber es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell