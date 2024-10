Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Täter nach Geldwechseldiebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einem Täter nach einem Diebstahl am Freitag, 11.10.2024, 9.30 Uhr auf der Straße Lappenbrink in Telgte geben können. Der Unbekannte sprach eine Frau an und bat um den Wechsel einer ein Euro-Münze in Kleingeld. Er benötige dieses zum Telefonieren. Die hilfsbereite 75-Jährige öffnete ihr Portemonnaie und der Täter legte einen Euro hinein. Die Münsteranerin bat den Mann, Abstand zu halten, jedoch dürfte er da bereits das Scheingeld aus der Geldbörse gestohlen haben. Den Diebstahl stellte die Frau wenig später fest. Der Unbekannte ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, ist südosteuropäischen Aussehens, sprach gebrochen deutsch und trug eine dunkelblaue Jacke sowie eine dunkle Hose. Wer hat den Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell