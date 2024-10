POL-WAF: Ennigerloh. Fahrerflucht auf Supermarktparkplatz

Warendorf (ots) - Ein schwarzer VW Golf ist am Freitag (11.10.2024, 09.15 Uhr) auf dem Parkplatz eines Schuhfachgeschäfts an der Alleestraße in Ennigerloh angefahren und beschädigt worden, der Verursacher des Schades geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen das in der Parkbucht abgestellte Auto und beschädigte es hinten links. Hinweise zum Beteiligten nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

