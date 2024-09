Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240907 Schwalmtal-Waldniel: Abbiegeunfall - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstag, 07.09.2024 kommt es um 15:28 Uhr an der Kreuzung Steeg/Ecke Rickelrather Straße in Waldniel zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 19-jährige PKW-Fahrer aus Mönchengladbach erfasst beim Linksabbiegen den entgegenkommenden 60-jährigen Nettetaler mit seinem Motorrad und verletzt diesen schwer. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Krankenhaus eingeliefert. (737)

