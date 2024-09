Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hubschrauber sucht flüchtige Tatverdächtige - Hinweise erbeten

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind viele Menschen in Amern von den Geräuschen eines kreisenden Hubschraubers erwacht. Dieser war auf der Suche nach zwei Tatverdächtigen nach einem Körperverletzungsdelikt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Gegen 0.45 Uhr hatten die beiden maskierten Männer an die Tür eines 17-Jährigen im Bereich Geneschen geklopft und waren sofort auf diesen losgegangen. Er konnte seine Eltern in der Wohnung darunter alarmieren, die ihm zur Hilfe eilten und ebenfalls Opfer von Schlägen und Tritten wurden. Die Tatverdächtigen flüchteten dann. Der Hintergrund des Angriffs ist noch völlig unklar. Die Opfer beschreiben die Tatverdächtigen als 16 bis 25 Jahre alt, beide etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und maskiert. Die Stimmen hätten jung geklungen, gesprochen worden sei Deutsch. Einer der Tatverdächtigen verlor auf der Flucht einen schwarzen Schuh. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Sind die beiden flüchtigen Männer entweder auf ihrem Weg in den Bereich Geneschen zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr oder im Anschluss ab 0.50 Uhr irgendwo gesehen worden? Nach 0.50 Uhr dürfte einer der beiden nur noch mit maximal einem Schuh oder sogar barfuß unterwegs und darum auffällig gewesen sein. Oder kennen Sie jemanden, der gestern noch schwarze Schuhe trug und dieses Paar heute plötzlich nicht mehr besitzt? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (736)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell