Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (928) Einbruch in Juwelier - ein Täter festgenommen und zwei auf der Flucht

Roth (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.09.2024) sind drei Männer in einen Juwelier in Roth eingebrochen. Während die Polizei im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen (39) festnehmen konnte, gelang den zwei Mittätern die Flucht.

Ein aufmerksamer Anwohner teilte gegen 03:45 Uhr der Polizei mit, dass soeben drei maskierte Männer mit E-Skootern in Richtung Kulturfabrik geflüchtet sind, nachdem sie zuvor in einen Juwelier in der Städtlerstraße/Ecke Hauptstraße gewaltsam eingedrungen waren.

Sofort beteiligten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Roth, Schwabach, Hilpoltstein und der Verkehrspolizei Feucht an der Fahndung. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Eine Streife der Polizeiinspektion Roth konnte einen der Flüchtigen auf dem Radweg zwischen Sandgasse und Büchenbacher Weg ausmachen. Der mutmaßliche Einbrecher (39) war mit seinem E-Scooter gestürzt, worauf ihn die Beamten festnahmen und eine Tasche mit gestohlenem Schmuck sicherstellten. Den beiden Komplizen gelang mit schwarzen E-Scootern die Flucht in Richtung Nürnberger Straße. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Gesamtwert der erbeuteten Gegenstände steht derzeit noch nicht fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg/Fürth wird der 39-Jährige im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

