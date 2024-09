POL-MFR: (926) Junge Frau sexuell belästigt - Täter flüchtig

Nürnberg (ots) - Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag (01.09.2024) eine Frau in der Nürnberger Innenstadt sexuell bedrängt zu haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest. Eine Frau befand sich mit mehreren Bekannten in einem Nachtclub am Marientorgraben. Gegen 03:50 Uhr sei der 29-Jährige auf die Frau zugegangen ...

mehr