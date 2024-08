LPI-SHL: Mit Traktor aufgefahren

Meiningen (ots) - Dienstagabend fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen. Er bog an der Kreuzung in Richtung der Einkaufmärkte ab. Dabei kam er mit seinem Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort stehende Fußgängerampel. Ohne sich um den komplett umgebogenen Ampelmast zu kümmern, wendete der Mann im Kreisverkehr und setzte seine Fahrt in Richtung Dolmarstraße fort. Durch ...

