Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ampel umgefahren und abgehauen

Meiningen (ots)

Dienstagabend fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen. Er bog an der Kreuzung in Richtung der Einkaufmärkte ab. Dabei kam er mit seinem Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort stehende Fußgängerampel. Ohne sich um den komplett umgebogenen Ampelmast zu kümmern, wendete der Mann im Kreisverkehr und setzte seine Fahrt in Richtung Dolmarstraße fort. Durch Zeugenhinweise konnte der 66-jährige Fahrer des Lkw wenig später festgestellt werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An der Ampel entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell