Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim/Kreis Bad Dürkheim) Pocketbike aus Container entwendet

Meckenheim/Kreis Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 21.06.2024 bis 05.07.2024 brachen Unbekannte in einen Container auf einem Clubgelände in der Rödersheimer Straße ein. Aus dem Container wurde ein Pocketbike entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 200,- Euro geschätzt. Haben Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch unter Telefon 06324 9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell