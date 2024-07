Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht - Zeugenaufruf

Haßloch (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.07.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 10:00 Uhr, kam es in der Rosenstraße zu einer Unfallflucht. Unbekannte Täterschaft beschädigte aus noch ungeklärter Ursache einen dort geparkten PKW (Citroen, grau) im Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell