Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugpanne führt zu Strafanzeige

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am späten Abend des 06.07.2024 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch in der Hauptstraße in 67150 Niederkirchen ein Fahrzeug mit einem Reifenschaden festgestellt. Die verantwortliche Fahrzeugführerin befand sich noch am Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle der 57-Jährigen konnte bei dieser deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Aus diesem Grund wurde die Fahrzeugführerin auf hiesige Dienststelle verbracht, wo dieser eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Bekannte übergeben. Die 57 Jahre alte Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

