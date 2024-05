Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Ahlshausen

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Am Abend des 25.05.2024 gegen 18:30 Uhr ist es in der Einbecker Ortschaft Ahlshausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei ist eine 40-jährige Fußgängerin nach eigenen Angaben von einem vermutlich silber/grauen Mercedes Benz angefahren worden. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt anschließend unvermittelt fort. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Mercedes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell