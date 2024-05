POL-NOM: Unter Einfluss von Betäubungsmittel Pkw geführt

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Str./ Bahnhofstr., Freitag, 24.05.2024, 18:55 Uhr NORTHEIM (pel) - Am Freitag gegen 18:55 Uhr kam es am o.a. Ort zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Hessen befuhr mit ihrem Pkw Seat die Göttinger Straße. Als sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden, bevorrechtigen Pkw BMW eines 40-jährigen Northeimers. ...

