LPI-SHL: Durch Maisfeld und gegen Baum

Meiningen (ots) - In der Zeit von Montag, 13:45 Uhr, bis Dienstag, 14:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen mittels Lenkradschloss gesicherten Roller von einem Parkplatz in der Straße "Am Mittleren Rasen" in Meiningen. An dem schwarzen Motorroller des Herstellers "Piaggio" sind aktuelle Versicherungskennzeichen (für 2024) angebracht. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 2.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

