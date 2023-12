Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte Brandstiftung in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von versuchter schwerer Brandstiftung am Dienstag, 5. Dezember 2023, weitere Zeugen der Tat. Ein 34-jähriger Gelsenkirchener alarmierte die Polizei, weil er gegen 11.45 Uhr verdächtige Feststellungen an einem Mehrfamilienhaus auf der Virchowstraße, in dem seine Mutter wohnt, machte. Zunächst habe eine ihm unbekannte Person mit einer schwarzen Jacke das Haus verlassen und sei Richtung Bochumer Straße gelaufen. Anschließend habe der Gelsenkirchener im Hausflur Brandgeruch wahrgenommen und brennende Gegenstände unter der Hausflurtreppe gesehen. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die alarmierte Polizei ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Es wurden keine Personen verletzt und durch den schnellen Einsatz des Zeugen entstand kein großer Sachschaden. Ob die unbekannte Person in Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu der Straftat bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

