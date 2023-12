Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Rettungskräfte waren am Dienstag, 5. Dezember 2023, auf der Kreuzung Florastraße/Erlenbruch nach einem Verkehrsunfall im Einsatz. Gegen 17 Uhr stießen dort zwei Autos zusammen, die dabei erheblich beschädigt wurden. Eine 42 Jahre alte Frau gab an, von der Florastraße aus kommend nach links in den Erlenbruch abgebogen zu sein, als sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem eine 54 Jahre alte Frau am Steuer saß, kollidierte. Die Gelsenkirchenerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, die Beifahrerin in dem abbiegenden Auto, eine 19 Jahre alte Frau, verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Geschädigten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell