Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Beutezug

Erfurt (ots)

Am Freitag konnten zwei Ladendiebinnen in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat gestellt werden. Durch die Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten wurden weitere angegriffene Geschäfte ausfindig gemacht. Die 29-jährigen Damen entwendeten auf ihrem Beutezug Kleidung im Gesamtwert von 214,87 EUR. Das Diebesgut konnte nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.(LH)

