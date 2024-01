Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Schwerer Raub in Futterhaus-Filiale in Wismar

Wismar (ots)

Am 25.01.2024 kam es am Abend in Wismar / Wendorf zu einem versuchten schweren Raub. Ein Unbekannter betrat die dortige "Futterhaus"-Filiale mit einem Messer in der Hand und begab sich zum Verkaufstresen. Dort sprach er eine Mitarbeiterin an und ging um den Tresen herum. Die Mitarbeiterin schrie den Täter an und machte ihre Kollegin auf das aktuelle Geschehen aufmerksam. Als der Täter die zweite Mitarbeiterin und weitere Kunden im Geschäft bemerkte flüchtete er ohne Beute. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Mitteleuropäer - deutsche Mundart - Kräftige Gestalt - 1,65 m - 1,70 m groß - Dunkle Bekleidung/Arbeitsbekleidung - Schwarze Mütze und Sonnenbrille Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wismar unter 03841 2030, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

