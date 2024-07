Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glück im Unglück

Haßleben (ots)

Am frühen Sonntagabend befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin die Straße zwischen Haßleben und Riethnordhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich ihr Mini und kam im Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Durch herbeieilende Ersthelfer konnte die Dame aus ihrem Auto befreit und versorgt werden. An dem BMW entstand zwar Totalschaden, jedoch hätten die Verletzungen der Fahrerin auch deutlich schwerer ausfallen können. Aufgrund des Unfalls musste die Straße zeitweise gesperrt werden. (rs)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell