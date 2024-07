LPI-EF: Fliegende Weinflasche

Hardisleben (ots) - Am Samstag den 27.07.204 kam es auf der Kreisstraße 2 zwischen Mannstedt und Hardisleben im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Der 42-Jährige Fahrzeugführer befuhr die Kreisstraße in Richtung Hardisleben. Kurz vor der Ortseinfahrt kam dieser mit seinem PKW Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen Leitpfosten und einen Baum. In der weiteren Folge überschlug sich ...

