Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bemerkt Diebstahl und stellt Täter

Bielefeld (ots)

Der Aufmerksamkeit der Bundespolizei hat ein 32-Jähriger zu verdanken, dass er seine neue Kleidung nach einem Diebstahl zurückbekommen hat.

Ein 23-jähriger Rumäne hat am Dienstagvormittag (16. Juli), vom Besitzer unbemerkt, eine Tasche mit neuer Bekleidung von einem Sitz im Bielefelder Hauptbahnhof gestohlen. In der Filiale eines Schnellrestaurants stopfte er die Tasche in seinen Rucksack und entfernte sich.

Bundespolizisten hatten den Diebstahl live über die Videoüberwachungsanlage beobachtet. Einsatzkräfte verfolgten den Dieb und stellten ihn in der Bahnhofstraße; er hatte das Diebesgut noch bei sich. Die Kleidung im Wert von 100 Euro wurde an den glücklichen Besitzer, einen 32-jährigen Syrer, übergeben. Gegen den polizeibekannten Rumänen wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahls eröffnet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell