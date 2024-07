Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochmorgen, 17. Juli 2024 um 08:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 35-jährigen Griechen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Thessaloniki. Ein Abgleich de Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaften Hamburg und München hatten diese wegen Betruges erlassen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Grieche zum Haftantritt der achtmonatigen Freiheitsstrafe in das Gefängnis in Kleve eingeliefert.

