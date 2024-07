Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Junger Mann flüchtet nach mutmaßlichem Unfall mit Zug Bundespolizei sucht Zeugen

Hamm (ots)

Zwischen Bockum-Hövel und Hamm ist am Dienstagabend (16. Juli) mutmaßlich ein Unfall zwischen einem Zug und einer Person geschehen.

Der Triebfahrzeugführer eines Personenzuges hat auf einer Leerfahrt zwei Personen im Gleisbereich erkannt. Trotz sofortiger Schnellbremsung verspürte er einen Schlag am Zug. Beide Personen flüchteten daraufhin, wobei eine stark humpelte und mit einem Roller weggefahren sei. Eine verletzte Person konnten die alarmierten Einsatzkräfte von Bundespolizei, Polizei und Feuerwehr nicht auffinden. Auch gab es am Zug keine Spuren, die auf eine Kollision hindeuten. Im Zuge der Fahndung wurden im Nahbereich keine Verdächtigen angetroffen. Zeugen beschrieben jedoch einen humpelnden Mann Anfang 20. Zuletzt wurde er von Einsatzkräften der Feuerwehr am Loddenkamp auf einem E-Scooter gesehen.

Wer hat im Bereich der Römerstraße einen jungen Mann, Anfang 20 mit leichtem Bart, dunkler Kleidung mit Mütze und Rucksack gesehen, der womöglich humpelt? Ist ein Bekannter wegen passender Verletzungen aufgefallen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei warnt noch einmal eindringlich vor dem Betreten von Bahnanlagen. Züge nähern sich oft lautlos und mit hoher Geschwindigkeit. Sie können nicht ausweichen und haben einen langen Bremsweg von teilweise mehr als 1000 Metern. Halten Sie sich von Gleisen fern und sensibilisieren Sie auch Ihre Kinder.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell