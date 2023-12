Schuby (ots) - Am Donnerstagabend (21.12.23), um 18.37 Uhr, ereignete sich im Jägerkrug in Schuby ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Golffahrer befuhr die B201 aus Silberstedt kommend in Richtung Schuby. In Höhe der Gaststätte "Jägerkrug" erfasste er aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fußgänger auf der Fahrbahn. Ein 79-jähriger Mann erlag noch am ...

mehr