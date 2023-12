Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schuby - Zwei Fußgänger von Auto erfasst, ein 79-jähriger Mann tödlich verletzt

Schuby (ots)

Am Donnerstagabend (21.12.23), um 18.37 Uhr, ereignete sich im Jägerkrug in Schuby ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Golffahrer befuhr die B201 aus Silberstedt kommend in Richtung Schuby. In Höhe der Gaststätte "Jägerkrug" erfasste er aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fußgänger auf der Fahrbahn. Ein 79-jähriger Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine 76-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt in ein Schleswiger Klinikum verbracht. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges eingesetzt. Sowohl der Autofahrer als auch Unfallzeugen mussten seelsorgerisch betreut werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell