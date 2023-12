Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Raubüberfall in Pizzeria am Südermarkt, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Flensburg (ots)

In der Nacht von Samstag (16.12.23) auf Sonntag (17.12.23), um kurz nach Mitternacht, ereignete sich ein schwerer Raub in einer Pizzeria am Südermarkt in Flensburg.

Ein bislang unbekannter maskierter Mann betrat kurz vor Ladenschluss die Räumlichkeiten, packte die Mitarbeiterin an den Haaren und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Er bedrohte die 26-Jährige, woraufhin diese schließlich der Aufforderung nachkam. Der Täter entnahm das Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 185 cm groß -hellbraune kurze Oversized Jacke mit vielen Taschen -Kapuze tief ins Gesicht gezogen, maskiert mit dunklem Tuch -kräftige, tiefe Stimme, sprach deutsch

Die Kriminalpolizei hat direkt nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wer hat vor oder nach dem Raub den Mann in der Innenstadt/Südermarkt/Tatort beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern des Kommissariats 7 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell