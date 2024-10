Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Pizza-Pkw - Versuchter Diebstahl - Hinweise erbeten

Einige Neubeckumer haben am Freitag (11.10.2024, 15.02 Uhr) vermutlich etwas länger auf ihre bestellte Pizza warten müssen, ein Unbekannter hatte versucht an der Hauptstraße einen blauen Fiat Punto zu stehlen - das Auto, das zum Ausliefern von Pizza genutzt wird.

Bereits am Donnerstag (10.10.2024) hatte ein Unbekannter den Schlüssel aus dem Auslieferungs-Fahrzeug in Beckum-Neubeckum gestohlen. Mit einem Zweitschlüssel wurde das Auto zunächst weiter genutzt. Am Freitag beobachtete ein Zeuge, wie der Unbekannte dabei war das Auto zu stehlen und damit wegzufahren. Aus noch unklarer Ursache stieß der Dieb allerdings beim Rückwärtsfahren gegen einen Zaun. Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß. Er wird folgendermaßen beschrieben: 1.70 Meter groß, schmale Statur, 17 bis 19 Jahre alt, naturrötliche Haare, West-/Osteuropäischen Phänotyps, gräulicher Pullover, blaue Jeans, weiße Sneaker.

Hinweise bitte an die Polizei Beckum Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

