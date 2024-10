Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mazda angefahren und geflüchtet - Hinweise auf VW Passat erbeten

Warendorf (ots)

Ein schwarzer Mazda 6 ist am Samstag (12.10.2024, 13.20 Uhr) an einem Parkplatz gegenüber einer Tierhandlung an der Beckumer Straße in Ahlen angefahren und hinten rechts beschädigt worden.

Beteiligt sein könnte ein VW Passat, der durch Zeugen beim Rangieren und Zusammenstoß mit einem Zaun beobachtet wurde. Der Fahrer des Passats wird folgendermaßen beschrieben: Circa 50 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze, bärtig. Seine Beifahrerin wird auf 30 bis 40 Jahre und 1.60 Meter geschätzt, hatte braune schulterlange Haare und trug ein grünes Oberteil.

Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten oder zu dem VW Passat geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

