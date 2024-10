Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Unbekannte brachen in Tankstelle ein

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 11.10.2024, gegen 2.45 Uhr in eine Tankstelle auf der Lange Straße in Diestedde ein und erbeuteten Tabakwaren. Laut einem Zeugen flüchteten zwei Männer mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Sünninghausen. Wer hat das flüchtende Auto gesehen? Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

