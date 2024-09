Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Korntal-Münchingen: Sechsjähriger nach Vorfall in Schwimmbad verstorben

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 19.09.2024 kam es in einem Schwimmbad in Korntal-Münchingen zu einem Vorfall, bei dem ein Sechsjähriger verstarb. Der Junge war im Rahmen der Schulbetreuung zusammen mit 14 anderen Kindern und mehreren Aufsichtspersonen in dem Schwimmbad, als er plötzlich regungslos im Wasser trieb. Die sofort von Ersthelfern eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurden vom Rettungsdienst fortgesetzt und der Junge in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch schließlich verstarb. Die Umstände des Todes sind nach wie vor unklar, nachdem auch eine am heutigen Montag (23.09.2024) durchgeführte Obduktion ebenfalls keine eindeutige Todesursache ergab. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

