POL-LB: Renningen: Pkw kippt bei Unfall mit Lkw aufs Dach

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von insgesamt rund 75.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (22.09.2024) auf der Kreisstraße 1023 bei Jettingen. Gegen 17:30 Uhr war ein 40-Jähriger dort mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Sulz am Eck unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer ...

