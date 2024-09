Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger nach Unfall mit Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 40-jähriger Fußgänger am Sonntag (22.09.2024) nach einer Kollision mit einem Fahrradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-Jährige war zusammen mit zwei weiteren Personen zu Fuß auf dem Teuchelweg in Sindelfingen unterwegs, als sich ein 61-Jähriger auf seinem Pedelec von hinten der Fußgängergruppe näherte und durch Rufe auf sich aufmerksam machen wollte. Die Fußgänger nahmen die Rufe zunächst nicht wahr, sondern bemerkten den Radfahrer erst im letzten Moment und wollten reflexartig nach rechts ausweichen. Im selben Moment versuchte der 61-Jährige jedoch, rechts an den Fußgängern vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem 40-Jährigen, der von hinten am Oberschenkel erfasst wurde, nach vorne stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der 40-jährige Radfahrer stürzte ebenfalls und zog sich leichte Verletzungen zu.

