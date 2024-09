Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pedelecs gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag (22.09.2024) in der Farbstraße in Bietigheim-Bissingen zwei Pedelecs des Herstellers Scott. Die beiden Fahrräder waren mit Schlössern gesichert auf einem dortigen Wohnmobilparkplatz abgestellt und haben einen Wert von insgesamt rund 6.500 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

