Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist zeigt sich vor dem Jugendamt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann trat am Sonntagabend (22.09.2024) gegen 20:10 Uhr am Corbeil-Essonnes-Platz in Sindelfingen gegenüber zwei jungen Frauen als Exhibitionist in Erscheinung. Die 24 und 27 Jahre alten Frauen saßen auf einer Parkbank im Eingangsbereich des Jugendamts, als der Unbekannte auf sie zuging, sich in die Büsche stellte und dort begann, sich mit der Hand in der Hose im Schritt zu stimulieren. Dabei suchte er Blickkontakt zu den beiden Frauen. Die Geschädigten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, die Handlungen zu unterlassen. Da der Unbekannte darauf nicht reagierte, verständigten die beiden Frauen die Polizei, woraufhin der Mann schließlich flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte keine verdächtige Person mehr festgestellt werden. Der Unbekannte wird als Mann im Alter von 55 bis 60 Jahren beschrieben. Er soll einen kurzen Bart, kurze Haare und große Ohren gehabt haben. Bekleidet war er mit einer beigen Hose, einem hellen Pullover, schwarzer Jacke und einem schwarzen Cap. Ferner trug er einen khakifarbenen Rucksack bei sich. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Sindelfingen gebeten (Tel. 07031 697-0 oder sindelfingen.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell