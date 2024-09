Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Einbruch in Galvanisierungsfirma

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Industriebetrieb in der Max-Eyth-Straße ein. Hierzu öffneten der oder die Täter zunächst gewaltsam ein Metalltor zum Firmengelände, ehe am Firmengebäude zwei Fenster ebenfalls unter Gewalteinwirkung geöffnet wurden. Aus einer Galvanisierungsanlage bauten die Täter dann mehrere Kupferanoden im Wert von ca. 30.000 Euro aus und entwendeten diese. In angrenzenden Büroräumen wurde noch mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet, ehe die Täterschaft das Objekt wieder verließ. Die Ermittlungen zur Tat werden beim Polizeirevier Ditzingen geführt.

