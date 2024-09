POL-LB: B10 Gemarkung Schwieberdingen: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (20.09.2024) gegen 19:19 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Fahrer mit einem VW Passat die Landesstraße 1100 (L1100) von Marbach am Neckar kommend in Richtung Heilbronn. An der Einmündung zur Landesstraße 1126 (L1126) ordnete sich dieser auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Ein aus Richtung Heilbronn entgegenkommender Lkw bog zunächst an der Einmündung nach rechts auf die L1126 ab. ...

