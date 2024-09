Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Brand in Carport in der Sylvanerstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Freitag (20.09.2024) gegen 11:40 Uhr zu einem Brand in einem Carport in der Sylvanerstraße in Mundelsheim. Das gemauerte Carport ist direkt an ein Wohnhaus angebaut und wurde zur Lagerung verschiedener Gegenstände genutzt, darunter auch mehrere Spraydosen und Gasflaschen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern, lediglich die Fassade des Hauses im Bereich des Carports wies Brandspuren auf. Aus Sicherheitsgründen wurde eine Gasflasche von der Feuerwehr in einen Steinbruch transportiert und dort von den Entschärfern des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gefahrlos unschädlich gemacht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

