Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus des Krankenhauses

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro richtete eine unbekannte Person an, die am Donnerstag (19.09.2024) zwischen 08:50 Uhr und 15:30 Uhr mit einem Fahrzeug auf dem oberen Parkdeck am Krankenhaus Sindelfingen in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen rangierte. Dabei beschädigte sie einen geparkten Audi Q2 und machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell