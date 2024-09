POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Gänsfußallee

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro richtete eine unbekannte Person an, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (19./20.09.2024) in der Zeppelinstraße in Nufringen die komplette rechte Fahrzeugtür eines ordnungsgemäß geparkten Audi zerkratzte. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 2539-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen. ...

mehr