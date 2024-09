Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen trieben zwischen Mittwoch, 18.09.2024, 20:00 Uhr und Donnerstag, 19.09.2024, 07:30 Uhr ihr Unwesen in der Goerdelerstraße in Kornwestheim. Dort entwendeten sie aus fünf geparkten Pkw der Marke Mercedes die Steuergeräte für die Totwinkel-Assistenzsysteme. Hierzu wurden gezielt Abdeckungen aufgeschnitten und die darunterliegenden Steuergeräte ausgebaut. Der Wert der gestohlenen Steuergeräte beläuft sich auf insgesamt rund 1.000 Euro. Der darüber hinaus Entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

